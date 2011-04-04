"Костянтин Ольшанський" з евакуйованими вирушив з порту Тріполі

У лівійському порту Тріполі завершено прийом громадян на борт великого десантного корабля Військово-морських Сил Збройних Сил України «Костянтин Ольшанський» для їх подальшої евакуації з цієї країни. О 19.45 «Костянтин Ольшанський» вирушив із порту Тріполі.

Як повідомив УНІАН начальник прес-центру - прес-секретар Командування ВМС ЗСУ Олег ЧУБУК, на борт прийнято 193 особи, 85 з яких – громадяни України.

Крім українців, на «Костянтині Ольшанському» громадяни ще 14 країн, зокрема 34 особи – з країн СНД.

За попередніми даними, 74 іноземця зійдуть з корабля у порту Валетта (Мальта), куди український корабель має прибути завтра.

Як повідомлялося, згідно з указом президента України від 21 березня 2011 року, Міністерству оборони було поставлено завдання підготувати великий десантний корабель ВМС України «Костянтин Ольшанський» до виконання гуманітарної місії по евакуації громадян України з Лівії.

У ніч з 22 на 23 березня корабель вирушив із Севастополя в Середземне море з метою виконання згаданої місії. З 28 березня до сьогоднішнього вечора “Костянтин Ольшанський”, успішно здійснивши перехід із Севастополя до Лівії, перебував на якорі біля узбережжя.