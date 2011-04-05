Війська колишнього президента Кот-д'Івуару заявили про припинення вогню

Колишній президент Кот-д`Івуару Лоран Гбагбо, який зазнав поразки на виборах, але відмовився залишити посаду, веде в ці хвилини переговори про умови свого від`їзду з країни, повідомив міністр закордонних справ Франції Алан Жюппе. За його словами, ці переговори вже у фінальній стадії, повідомляє Бі-бі-сі.

У свою чергу, Альсид Джедже - міністр закордонних справ в уряді Гбагбо - оголосив про досягнення угоди про перемир`я. За його словами, війська, лояльні екс-президентові, вже припинили вогонь.

Проте командири підрозділів, що воюють на боці Аласани Уаттари, вимагають здачі Гбагбо без будь-яких попередніх умов.

Зі свого боку начальник генштабу військ Лорана Гбагбо просить сили ООН в країні припинити вогонь і захистити його військовослужбовців, повідомляє агентство Франс Прес. "Ми просимо місію ООН зробити все можливе, щоб відвернути грабування та "полювання на відьом", - цитує агентство слова генерала Філіпа Мангу. Раніше генерал заявив про те, що підконтрольні йому збройні формування вже "припинили бої" проти прихильників обраного президента Уаттари. Про умови і терміни припинення вогню не повідомляється.

При цьому Франція побоюється обстрілу Абіджана силами Гбагбо з важких гармат у випадку вступу військ Уаттари до міста. Про це заявив голова міноборони Франції Жерар Лонге.