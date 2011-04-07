В Ізраїлі зіткнулися пасажирські поїзди: десятки поранених

Залізнична катастрофа сталася в Ізраїлі. Неподалік від курортного міста Нетанія зіткнулися два пасажирські потяги, повідомляє РБКз посиланням на місцеві ЗМІ.

Аварія сталася вранці у четвер, 7 квітня, в 100 м від залізничної станції. За попередніми даними, в результаті аварії постраждали 60 чоловік. Всі потерпілі госпіталізовані в найближчі лікарні, у більшості легкі травми.

З не встановленої поки причини, потяги, що рухалися в зустрічному напрямку, опинилися на одному шляху і врізалися. За попередніми даними, причиною аварії могла стати помилка одного з машиністів.

Повідомляється, що швидкість потягів була низькою, проте, в результаті зіткнення перші вагони обох потягів мають серйозні пошкодження.

Обставини події з`ясовуються, на місці працюють спецслужби.