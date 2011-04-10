Смоленський губернатор: дві трагедії не мають нічого спільного

Меморіальная дошка, встановлену на місці катастрофи польського Ту-154 під Смоленськом без узгодження з російською стороною і потім замінену на іншу, відправлено як експонат до Катинського меморіал в 20 кілометрах від Смоленську, повідомив журналістів губернатор області Сергій Антуфьев.

Напередодні роковин трагедії польські ЗМІ повідомили, що в Польщі викликала обурення заміна меморіальної таблички на місці катастрофи, нагадує РІА "Новости".

"Зміна таблички на меморіальному камені - це прерогатива міської влади. Рік тому тут сталася страшна трагедія, і ми про це пам`ятаємо. Все що стосується авіакатастрофи 10 квітня 2010 року, залишилося на меморіальній табличці. Дві трагедії - розстріл польських офіцерів і падіння президентського літака - не мають нічого спільного одна з однрю", - сказав Антуфьев в неділю на траурній церемонії на місці загибелі польського Ту-154.

Прес-секретар губернатора також повідомив, що перша табличка на меморіальному камені, встановлена 2010 року, не була узгоджена з російською владою навіть на рівні регіону і міста.

Текст нової меморіальної дошки такий (двома мовами - польською і російському): "Пам`яті 96 поляків на чолі з президентом Республіки Польща Лехом Качиньським, які загинули в авіакатастрофі під Смоленськом 10 квітня 2010 року". Польська сторона, зазначають ЗМІ, обурена тим, що в новому варіанті прибрали фразу "96 поляків загинули, прямуючи на пам`ятні заходи, присвячені 70-й ріяниці радянського геноциду в катинському лісі, здійсненому над військовополоненими офіцерами Війська Польського в 1940 році".

Цей текст був написаний на попередній табличці, яка, за словами губернатора, стане музейним експонатом.