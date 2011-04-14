Квапливе створення МС несе загрозу юридичних суперечок

Занадто поспішне створення Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану спровокує цілий ряд юридичних суперечок між його членами.

Таку думку висловив адвокат, доцент Інституту міжнародних відносин Київського національного університет Сергій КОЗ`ЯКОВ під час круглого столу на тему «ЗВТ з Європою або Митний союз з Росією - що для України краще?», організованого Інститутом Горшеніна.

Він нагадав, що сьогодні у Митному союзі не існує уніфікації технічних регламентів і стандартів, немає єдиного сертифікату якості продукції, єдиної антимонопольної політики. Все це, на думку експерта, може призвести до виникнення різних юридичних суперечок в рамках Митного союзу.

«Згідно з даними Прикордонної служби РФ, 43% затриманої контрабанди припадає на кордон із Казахстаном. Після 1 липня цього року зникнуть фітосанітарні обмеження на кордоні Казахстану і РФ, тоді як, за оцінкою російських експертів, Казахстан являє дуже серйозну загрозу для Росії саме з точки зору фітосанітарного контролю », - зазначив експерт.

С.КОЗ`ЯКОВ також підкреслив, що Росія в рамках Митного союзу вирішила зберегти інструмент квотування. «Тобто, якщо російська влада побачать, що руху товарів у бік РФ суперечить її економічним інтересам, то вони будуть вводити квоту. Хоча як це все буде враховуватися і працювати після зникнення митних кордонів – незрозуміло», - додав він.

Говорячи про можливе приєднання до Митного союзу України, експерт відзначив той факт, що в рамках союзу експортне мито буде збиратися на його зовнішніх кордонах. «У результаті в рамках Митного союзу РФ дістанеться 88% зібраних мит, Казахстану - 7,2%, Білорусі - 4,7%. При цьому слід пам`ятати, що для України митні збори становлять до 20% надходжень до держбюджету. Такі гігантські митні збори - це ненормально, в розвинених країнах світу вони становлять 3-5% максимум. Але як би там не було, хочу сказати, що вступ до Митного союзу може спричинити серйозні наслідки для українського бюджету», - підкреслив експерт.

Підсумовуючи, він зазначив, що митний союз в рамках Європейського економічного співтовариства був створений тільки через 10 років після створення самого ЄЕС. «При цьому слід враховувати, що на момент створення митного союзу в ЄЕС, в принципі, не було експортних мит», - сказав С.КОЗ`ЯКОВ.

Довідка УНІАН. З 1 січня 2010 року в рамках Євразійського економічного співтовариства діє Митний союз Росії, Білорусі та Казахстану.

6 липня 2010 набув чинності Митний кодекс Митного союзу.

1 липня 2011 митні кордони між Росією і Казахстаном, а також між Росією і Білоруссю мають повністю зникнути.

З 1 січня 2012 року країни об`єднаються в Єдиному економічному просторі, на якому будуть застосовуватися єдині принципи роботи бізнесу. Крім того, лідери країн планують створити єдиний валютний простір на території Митного союзу.

Росія пропонує Україні спільно встановлювати зону вільної торгівлі з Європейським Союзом після приєднання до Митного союзу і встановлення Єдиного економічного простору в рамках Росії, Білорусі, Казахстану й України.

7 квітня президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що Україна хоче співпрацювати з Митним союзом за схемою "три плюс один".