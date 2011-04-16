G20 не припинить боротьбу з корупцією

Міністри фінансів та керівники центробанків країн "Великої двадцятки" домовилися продовжувати реалізацію антикорупційного плану, повідомляє РІА "Новости".

"Ми вирішили продовжувати боротися з відомствами, які відмовляються співпрацювати, і продовжувати проводити в повному обсязі антикорупційний план G20", - зазначається в підсумковому комюніке, прийнятому у п`ятницю за підсумками зустрічі "Фінансової двадцятки" у Вашингтоні.

Фінансова G20, зокрема, висловила зацікавленість в збільшенні ефективності обміну інформацією про об`єми податкових зборів.

"Велика двадцятка" - це неформальне економічне співтовариство, яке об`єднує Євросоюз і 19 провідних розвинених країн і країн, що розвиваються, - Австралію, Аргентину, Бразилію, Велику Британію, Індію, Індонезію, Італію, Канаду, Китай, Мексику, Німеччину, ПАР, Південну Корею, Росію, Саудівську Аравію, США, Туреччину, Францію і Японію.

У країнах "двадцятки" живуть дві третини населення Землі і виробляється 85% світового валового продукту.