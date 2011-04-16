Тих, хто не вгледів за терористами у метро Мінська, допитають «як злочинців»

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО повідомив, що в ході розслідування теракту в мінському метро затримано людей, через недбалість яких не вдалося запобігти вибуху, передає РІА Новости.

«Коли б не безладність окремих, ми б їх (підозрюваних) затримали раніше, ще по вибуху 3 липня", - заявив журналістам О.ЛУКАШЕНКО в суботу в Мінську.

Президент Білорусі зауважив, що в наявності елемент "щонайповнішої недбалості".

"Вони затримані. Я сказав їх допитувати як злочинців. Як людина з величезною сумкою в 20 кілограмів, несе вибухівку, і все це проходить повз міліцію, повз працівників метро?" - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

При цьому він підкреслив, що до відповідальності буде притягнуто всіх тих, хто не зміг на належному рівні запобігти теракту.

Як повідомляв УНІАН, вибух на станції метро "Жовтнева" в Мінську стався у понеділок увечері, 11 квітня. За останніми даними, загинули 13 осіб, постраждали понад 190.

Генпрокуратура Білорусії кваліфікувала подію як теракт. Влада повідомила, що у справі про теракт в метро затримано п`ятеро людей. Слідчі упевнені, що один з них є виконавцем теракту. Всім підозрюваним - менше 25 років, одна з них - жінка.