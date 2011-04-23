Поблизу Соломонових островів стався землетрус

Підземні поштовхи магнітудою 6,9 зареєстровані сьогодні в Тихому океані біля узбережжя Соломонових островів.

Як передає РІА «Новости», про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр землетрусу, що стався о 04.16 за UTC (всесвітньо координованим часом), містився за 171 кілометр на південний схід від міста Хоніара - столиці Соломонових островів. Епіцентр землетрусу залягав на глибині 81,6 кілометра.

Повідомлень про жертви і руйнування не надходило. Про загрозу виникнення цунамі також не повідомлялося.

У цьому ж районі 7 березня стався землетрус магнітудою 6,6. Ніхто не постраждав.

Підземні поштовхи магнітудою 6 і вище вважаються небезпечним землетрусом, здатним зруйнувати інфраструктуру і призвести до загибелі людей.