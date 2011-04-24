Президент Ємену: влада не повинна перейти до протестувальників

Президент Ємену Алі Абдулла Салех сказав, що не бажав би, щоб влада в країні перейшла в руки протестувальників. Будь-яка передача влади має бути здійснена конституційним шляхом, пояснив він в інтерв`ю телеканалу Бі-бі-сі.

"Ви із США і Європи весь час закликаєте мене передати владу. Кому мені її передавати? Тим, хто намагається організувати переворот? Ні, ми зробимо це через урни для голосувань і референдуми, запросимо міжнародних спостерігачів для моніторингу", - сказав він.

У розмові з журналістом Бі-бі-сі президент згадав і про зростання впливу Аль-Каїди в країні: "Аль-Каїда проникає в табори демонстрантів, і це дуже небезпечно. Чому Захід не звертає уваги на цю деструктивну діяльність та її наслідки?".

Напередодні А.Салех погодився на пропозицію Ліги арабських держав (ЛАГ) залишити свою посаду в 30-денний термін і передати владу своєму заступникові в обмін на захист від судового переслідування.

Сьогодні коаліція сімох єменських опозиційних партій ухвалила в цілому запропонований Радою співпраці країн Перської затоки перехідний план. Проте представник коаліції підкреслив, що це не означає негайного припинення акцій протесту, повідомляє Радіо «Свобода».

У суботу активісти єменського молодіжного руху заявили, що будь-який план, який припускає юридичну недоторканність А.Салеха, є неприйнятним.