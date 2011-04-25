Японія відправить армію на пошуки жертв цунамі

Уряд Японії має намір направити близько 25 тис. солдатів на пошуки загиблих від землетрусу і цунамі в березні. Крім сухопутних військ у пошуковій операції будуть задіяні підрозділи ВПС і ВМФ країни, передає Associated Press.

Обстежувати узбережні води на відстані до 20 км від берега будуть 90 вертольотів і літаків, 50 катерів і 100 військових водолазів. У японському уряді розраховують, що активні пошуки триватимуть два дні, проте не виключають, що терміни виконання операції будуть збільшені.

Подібна операція, яка тривала три дні, була проведена на початку квітня.