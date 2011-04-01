У Японії почалася операція з пошуку 16 тисяч зниклих безвісти

На північному сході Японії почалася велика операція з пошуку людей, зниклих безвісти в результаті руйнівного цунамі в березні.

Більше сотні літаків, десятків кораблів і тисяч військових прочісуватимуть беріг протягом найближчих трьох днів, поки рівень води біляузбережжя знижений. Операція, в якій також беруть участь Сполучені Штати, є найбільшою в Японії з часів Другої світової війни.

У результаті землетрусу і цунамі загинули більше 11 тисяч людей, ще 16 тисяч вважаються зниклими безвісти. Як зазначає кореспондент Бі-бі-сі в Токіо, точна кількість зниклих людей не піддається підрахунку, оскільки стихія зруйнувала цілі села і навіть міста.