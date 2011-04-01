У Японії почалася операція з пошуку 16 тисяч зниклих безвісти
20:24, 01 квітня 2011Світ
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Кораблі й літаки прочісують узбережжя
На північному сході Японії почалася велика операція з пошуку людей, зниклих безвісти в результаті руйнівного цунамі в березні.
Більше сотні літаків, десятків кораблів і тисяч військових прочісуватимуть беріг протягом найближчих трьох днів, поки рівень води біляузбережжя знижений. Операція, в якій також беруть участь Сполучені Штати, є найбільшою в Японії з часів Другої світової війни.
У результаті землетрусу і цунамі загинули більше 11 тисяч людей, ще 16 тисяч вважаються зниклими безвісти. Як зазначає кореспондент Бі-бі-сі в Токіо, точна кількість зниклих людей не піддається підрахунку, оскільки стихія зруйнувала цілі села і навіть міста.
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