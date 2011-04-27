У столиці Ємену розстріляли акцію протесту
21:37, 27 квітня 2011Світ
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9 загиблих і близько 100 поранених
У столиці Ємену Сані під час розгону силами безпеки опозиційної акції в середу загинули не менше 9 чоловік, близько ста - поранені, повідомляє Радіо Свобода з посиланням на очевидців і лікарів місцевих лікарень, які зазначають, що у більшості потерпілих, - вогнепальні поранення.
По всій країні тривають масові протести з вимогою негайної відставки президента Алі Абдалли Салеха. Молодь, яка бере участь в акціях, називає зрадою рішення опозиційних лідерів укласти угоду з урядом, за якою Салех піде з посади протягом 30 днів після підписання документа.
При цьому Салех чекає, що парламент країни ухвалить закон, що наділяє його імунітетом від кримінального переслідування.
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