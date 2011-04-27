Шанувальники шашликів заплатять чималі штрафи

Влада Підмосков`я вводить з 1 травня обмеження на відвідання лісів. Відповідне рішення підписав губернатор Московської області Борис Громов, повідомляє РосБізнесКонсалтинг.

Як пояснили в Рослісгоспі, цей захід спрямований на посилення боротьби з пожежами в лісових масивах. Влада побоюється повторення подій минулого літа, коли багато регіонів країни сильно постраждали від пожеж. За даними статистики, понад 80% пожеж виникає з вини людини.

За розведення багаття в лісі штрафуватимуть. Штраф за це порушення складатиме від 1 тис. до 2,5 тис. руб. Повноваження виписувати штрафи, крім поліцейських, одержали лісничі та представники МНС.

Контролюватимуть поведінку людей в лісі патрулі Рослісгоспу. Розробленр маршрути для цілодобового патрулювання територій.