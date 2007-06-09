Президент Польщі підтримав план США з розміщення ПРО

15:05, 09 червня 2007
Світ
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Заради зміцнення європейської безпеки...

Президент Польщі Лех КАЧИНЬСЬКИЙ знову висловив підтримку планам США щодо розміщення в Польщі елементів американської протиракетної оборони, повідомляє радіо «Свобода».

Між обома країнами існує цілковита згода щодо того, що американська система послужить зміцненню європейської безпеки, сказав Л.КАЧИНЬСЬКИЙ після зустрічі з президентом США Джорджем БУШЕМ.

Глава Білого дому провів учора в Польщі декілька годин, після чого вилетів до Італії.

 

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