Черговий землетрус викликав паніку в Алма-Аті

В Алма-Аті в ніч на понеділок зафіксований черговий землетрус, сьомий в серії підземних поштовхів, що відчувалися в місті протягом всієї неділі, передає кореспондент РІА Новини.

У неділю перший підземний поштовх магнітудою 5,5 був зафіксований о 08.31. Епіцентр був за 76 кілометрів на північний схід від Алма-Ати. Пізніше протягом дня була зафіксована серія з п`яти землетрусів магнітудою від 4 до 4,8. Епіцентр усіх підземних поштовхів був у тому ж районі.

За інформацією Європейського сейсмологічного центру (European-Mediterranean Seismological Centre), останній, сьомий за ліком, землетрус впродовж доби стався о 02.29, магнітуда підземних поштовхів - 4,8. Епіцентр був за 77 кілометрів на північний схід від Алма-Ати.

Небувала за тривалістю серія підземних поштовхів, у поєднанні з повною відсутністю інформації з офіційних органів, призвела до панічних настроїв у жителів міста. Багато сімей вийшли з речами і документами на вулиці і боялися повернутися до своїх помешкань. Судячи з повідомлень у мережі мікроблогов Twitter, деякі алмаатинці на автомашинах виїхали за межі міста. У соціальних мережах почали активно поширюватися чутки про те, що служби НС нібито прогнозують руйнівний землетрус в місті в найближчі години.

У ніч на понеділок прем`єр-міністр Карим Масимов залишив на своїй сторінці в Twitter повідомлення про те, що міністр з надзвичайних ситуацій Володимир Божко і аким (голова адміністрації) Алма-Ати Ахметжан Єсимов доповіли йому про ситуацію в місті.

Приблизно в цей же час з`явилися перші коментарі фахівців. Директор інституту сейсмології Танаткан Абаканов в інтерв`ю журналістам спростував інформацію про те, що очолюване ним відомство прогнозує сильний землетрус у найближчі години і закликав жителів міста не піддаватися паніці. "Я як керівник сейсмологічного інституту вас хочу попередити, що немає ніяких підстав, щоб виходити з будинків і слухати до панікерів. Принаймні на даний період ситуація під контролем", - сказав Абаканов.

За його словами, підземні поштовхи, що супроводжували перший землетрус, є афтершоками, і вони триватимуться ще якийсь час.