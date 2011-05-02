МЗС Польщі: вітаємо союзників, радіємо з американським народом

Польща привітала американську владу з проведенням успішної операції зі знищення терориста Усами бен Ладена.

Про це йдеться в спеціальній заяві Міністерства закордонних справ Польщі, яку має у своєму розпорядженні УНІАН.

„Ми вітаємо союзників. Радіємо разом з американським народом”, - відзначається у заяві за підписом міністра Радослава СІКОРСЬКОГО.

Глава польського МЗС нагадав, що терористичні акти, організовані створеною бен Ладеном “Аль-Каїдою”, забрали життя не одного громадянина Польщі.

Крім цього, міністр зауважив, що польські військові перебувають у складі місії НАТО в Афганістані, де з військами коаліції борються інспіровані бен Ладеном радикали.

„Нехай вчорашній день буде пересторогою для тих, хто хоче продовжувати ганебні дії бен Ладена та планує наступні терористичні акти”, - підкреслюється в заяві.