Барак Обама: фотографія вбитого бен Ладена надто моторошна
21:04, 04 травня 2011Світ
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В оприлюдненні відмовлено
Президент США Барак Обама повідомив, що Білий дім ухвалив не оприлюднювати фотографію вбитого Усами бен Ладена, повідомляє Бі-бі-сі.
Під час інтерв`ю телеканалові CBS американський президент пояснив таке рішення тим, що на знімку зафіксована моторошна картина, і ця фотографія може викликати сплеск негативних реакцій.
Раніше Білий дім заявляв, що розглядає можливість публікації фотографії як доказ смерті лідера "Аль-Каїди".
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