Барак Обама: фотографія вбитого бен Ладена надто моторошна

Президент США Барак Обама повідомив, що Білий дім ухвалив не оприлюднювати фотографію вбитого Усами бен Ладена, повідомляє Бі-бі-сі.

Під час інтерв`ю телеканалові CBS американський президент пояснив таке рішення тим, що на знімку зафіксована моторошна картина, і ця фотографія може викликати сплеск негативних реакцій.

Раніше Білий дім заявляв, що розглядає можливість публікації фотографії як доказ смерті лідера "Аль-Каїди".