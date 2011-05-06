Таліби: смерть бен Ладена стане для нас новим імпульсом

Афганські таліби заявляють, що смерть лідера терористичної мережі "Аль-Каїда" Усами бен Ладена стане "новим імпульсом" для подальшої боротьби ісламістів в Афганістані проти міжнародних і урядових сил, повідомляє Радіо Свобода.

У заяві, поширеній талібами, наголошується, що загибель бен Ладена не вплине на бойовий дух їх загонів в Афганістані.

Раніше у п`ятницю смерть бен Ладена була підтверджена в повідомленні від імені самої "Аль-Каїди", розміщеному на одному з інтернет-форумів.