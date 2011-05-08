Робітнича партія досягла історичного успіху на виборах у Сингапурі

Правляча в Сингапурі Партія народної дії отримала переконливу перемогу на виборах, одержавши 81 з 87 місць в парламенті країни, повідомляє Радіо Свобода.

Партія беззмінно перебуває при владі більше 50 років - з часу отримання Сингапуром незалежності.

Спостерігачі зазначають, що опозиція добилася на виборах історичного успіху. Робітнича партія, яка в минулому складі парламенту мала лише один мандат, тепер одержала 6 місць, причому в одному з округів її представник переміг міністра закордонних справ Джорджа Єо, який балотувався від правлячої партії.