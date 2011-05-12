У Ємені розігнали акцію протесту: є жертви

Щонайменше дев`ять осіб загинули в результаті розгону демонстрацій в різних містах Ємену, повідомляє Газета.Ru.

Єменська опозиція ось уже декілька місяців виводить на вулиці противників президента Алі Абдалли САЛЕХА, який править країною з 1978 року. Цього разу лише в столиці на вулиці вийшли до 10 тисяч людей.

У Ємені, найбіднішій країні Аравійського півострова, хвилювання почалися після повстань у Тунісі і Єгипті.

Опозиція вимагає відставки президента Алі Абдалли САЛЕХА, звинувачуючи його уряд в корупції. САЛЕХ відмовляється залишати свій пост, до чого його закликають, зокрема, регіональні посередники.