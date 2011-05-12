Число жертв землетрусу в Японії досягло 14,99 тисячі осіб

Число жертв землетрусу в Японії 11 березня магнітудою 9,0 і цунамі досягло 14,99 тисячі осіб у 12 префектурах країни.

Число зниклих безвісти у 6 префектурах становить 9853 особи.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, в найбільш потерпілій від удару стихії префектурі Міягі число загиблих і зниклих безвісти, за уточненими даними, становить, відповідно, 8957 і 5963 осіб, у префектурі Івате - 4407 і 3269 осіб, у префектурі Фукусіма, яку вчора відвідали імператор і імператриця Японії, - 1553 і 617 осіб.

У розгорнених у 18 регіонах 2,4 тисячі тимчасових притулках для евакуйованих дотепер залишаються близько 115 тисяч осіб.

Як повідомляв УНІАН, руйнівний землетрус магнітудою 9,0 стався 11 березня на північному сході Японії, спричинивши цунамі заввишки більш як десять метрів. За даними Інституту географії Японії, цунамі накрило територію загальною площею 561 квадратний кілометр, що відповідає 90% площі 23 спеціальних районів, які становлять ядро Токіо. Більше половини затопленої водою території, 327 квадратних кілометрів, припало на префектуру Міягі. У результаті удару стихії бути зруйновано більш як 151 тисяча будівель.

Після землетрусу на АЕС "Фукусіма-1" було зафіксовано серію аварій, спричинених виходом з ладу системи охолодження. У результаті інцидентів на АЕС було виявлено кілька витоків радіації, що змусило владу евакуювати людей з 30-кілометрової зони навколо АЕС.

За даними сейсмологів, повторні землетруси магнітудою більш як 5,0 можуть продовжуватися