Голові МВФ виділили у в'язниці крило на 14 камер

Службовцям нью-йоркської в`язниці "Райкерс-Айленд", де утримують голову Міжнародного валютного фонду Домініка Стросс-Кан, доручено стежити, щоб чиновник не наклав на себе руки, повідомляє Associated Press.

Джерела агентства стверджують, що під час обов`язкового огляду у психіатра Стросс-Кан зробив або сказав щось таке, що примусило лікарів побоюватися, що чиновник може вдатися до самогубства.

За головою МВФ встановлений безпрецедентний нагляд. Зокрема, в "Райкерс-Айленде" Стросс-Кану виділено ціле крило на 14 камер. Зазвичай воно використовується для у`вязнених, хворих на небезпечні інфекційні захворювання.

Крім того, Стросс-Кану видали кисневу маску і прилад для цілодобового відстежування дихання, оскільки банкір схильний до тимчасових зупинок дихання під час сну. Охоронці несуть біля його камери цілодобове чергування.

Домінік Стросс-Кан був привезений до в`язниці "Райкерс-Айленд" 17 травня, через три дні після того, як його затримали в нью-йоркському аеропорту Кеннеді за підозрою в спробі згвалтування, нагадує Лента.ру. Покоївка готелю Sofitel, де глава МВФ зупинився під час поїздки до Нью-Йорка, заявила, що чиновник намагався примусити її до орального сексу.

Банкір звинувачення в свою адресу відкидає. Раніше він дав згоду на проведення ДНК-експертизи. Адвокати Стросс-Кана наполягають, що підзахисний має алібі.

Згідно з офіційним повідомленням МВФ, цей орган не намагався зв`язатися із своїм керівником з моменту арешту останнього. Міжнародний валютний фонд зв`яжеться з ним "у відповідний час", щоб обговорити, планує чи ні Д.Стросс-кан продовжувати працювати на посту директора-розпорядника організації.