Франція направила до Лівії десантний вертольотоносець
03:58, 23 травня 2011Світ
2018 0
Неофіційна інформація
За неофіційними даними, Франція направила до Лівії десантний вертольотоносець Le Tonnerre.
Як повідомляє РосБізнесКонсалтинг з посиланням на французькі ЗМІ, Le Tonnerre перевозить 12 вертольотів і прямує до берегів Лівії. Представники військового командування підтвердили, що судно вийшло з порту Тулон 17 травня, проте куди воно попрямувало не повідомили, передає Associated Press.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter