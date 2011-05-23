За неофіційними даними, Франція направила до Лівії десантний вертольотоносець Le Tonnerre.

Як повідомляє РосБізнесКонсалтинг з посиланням на французькі ЗМІ, Le Tonnerre перевозить 12 вертольотів і прямує до берегів Лівії. Представники військового командування підтвердили, що судно вийшло з порту Тулон 17 травня, проте куди воно попрямувало не повідомили, передає Associated Press.