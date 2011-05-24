Каліфорнійський проповідник назвав нову дату загибелі людства

Каліфорнійський проповідник, який передрікав кінець світу 21 травня, заявив, що допустив чергову помилку, і назвав нову дату загибелі людства - 21 жовтня.

Цього разу помилки бути не повинно, пообіцяв 89-річний Херолд (Гарольд) КЕМПІНГ, який зробив у понеділок заяву в штаб-квартирі християнської радіостанції «Фемілі редіо» в Окленді (штат Каліфорнія), повідомляє “Газета.ру”.

Ця радіостанція передавала звернення Х.КЕМПІНГА в прямому ефірі й витратила мільйони доларів на розміщення щитів і наклейок з його пророцтвом.

Х.КЕМПІНГ, колишній інженер, стверджував, що катаклізми, що завершуються поглинанням Землі вогняною кулею, мали початися о шостій вечора в кожному часовому поясі. За його словами, рай уготований 200 млн. чоловік, а неминуча загибель - 6,5 млрд. жителів планети.

Американський проповідник зізнається в помилці вдруге. У 1992 році він пророкував, що апокаліпсис станеться 15 вересня 1994 року. Коли цього не сталося, Х.КЕМПІНГ заявив, що провиною всьому - помилка в обчисленнях при нумерологічному тлумаченні Біблії.