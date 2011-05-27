Обама: Японія тепер буде сильніша, ніж коли-небудь

Японія тепер буде "сильнішою, ніж будь-коли" після руйнівного землетрусу і цунамі, а також ситуації на атомних електростанціях країни. Таку думку висловив президент США Барак Обама на зустрічі з прем`єр-міністром Японії Наото Каном на саміті G-8, який проходить у Франції. Він зазначив, що японський народ знайшов сили, щоб протистояти трагедії, передає Associated Press.

У свою чергу Н.Кан подякував голові Білого дому за допомогу в обстановці, що склалася.

Це перша зустріч двох лідерів після березневих подій, зауважує РосБізнесКонсалтинг.