Саркозі заявляє, що погодив з «вісімкою» кандидата на голову МВФ

Країни «Великої вісімки» згодні з кандидатурою міністра фінансів Франції Крістін ЛАГАРД на пост глави Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це Президент Франції Ніколя САРКОЗІ заявив на прес-конференції за підсумками саміту G8 у Довілі, яку транслював телеканал «Росія 24».

«Мені здається, що країни «вісімки» згодні щодо кандидатури ЛАГАРД на пост глави МВФ, при цьому не ігноруючи інші кандидатури, природно», - сказав Н.САРКОЗІ.

Як повідомляв УНІАН, 19 травня Домінік СТРОСС-КАН подав у відставку з поста генерального директора МВФ.

14 травня Д.СТРОСС-КАНА було заарештовано в Нью-Йорку за підозрою у сексуальному насильстві.