Саркозі заявляє, що погодив з «вісімкою» кандидата на голову МВФ
16:30, 27 травня 2011Світ
1974 0
У Довілі завершився саміт G8
|Крістін ЛАГАРД
Як передає власний кореспондент УНІАН, про це Президент Франції Ніколя САРКОЗІ заявив на прес-конференції за підсумками саміту G8 у Довілі, яку транслював телеканал «Росія 24».
«Мені здається, що країни «вісімки» згодні щодо кандидатури ЛАГАРД на пост глави МВФ, при цьому не ігноруючи інші кандидатури, природно», - сказав Н.САРКОЗІ.
Як повідомляв УНІАН, 19 травня Домінік СТРОСС-КАН подав у відставку з поста генерального директора МВФ.
14 травня Д.СТРОСС-КАНА було заарештовано в Нью-Йорку за підозрою у сексуальному насильстві.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter