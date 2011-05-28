Президент Латвії хоче розпустити парламент, поки той не переобрав його

Президент Латвії Валдіс Затлерс оголосив, що має намір розпустити парламент: тепер це питання, за законами країни, виноситься на всенародний референдум, повідомляє Бі-бі-сі.

Затлерс заявив про це ввечері 28 травня, виступаючи в прямому ефірі латвійського телебачення і радіо із зверненням до нації.

Він звинуватив депутатів Сейму в брехні та обслуговуванні інтересів олігархів.

Напередодні латвійські депутати відмовили Бюро по боротьбі з корупцією в обшуку будинку депутата Айнарса Шлесерса, якого підозрюють у корупційних оборудках.

На початку червня, зауважує РІА "Новости" у країні повинні пройти вибори президента, якого в Латвії раз на чотири роки обирає парламент. В.Затлерс обраний на свій пост 31 травня 2007 року.