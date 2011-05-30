Сирійські танки увійшли до міст Растан і Талбісех

Кількість жертв серед мирного населення міст Растан і Талбісех сирійської провінції Хомс, куди в неділю були введені армійські підрозділи і танки, досягло сімох осіб, повідомляє Франс Прес з посиланням на сирійського правозахисника (раніше повідомлялося про загибель двох людей).

"Більше ста поранених були доставлені до цивільних і військових лікарень міста Хомс", - заявив правозахисник.

При цьому, за словами активістів опору, військові і спецслужби блокували міста, перекрили всі дороги. Як передає Associated Press, міста втратили зв`язок із зовнішнім світом.