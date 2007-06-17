Ізраїль зупинив постачання бензину палестинцям, але залишив воду та світло

Ізраїль припинив постачання палива на автозаправні станції сектора Газа, який потрапив під контроль ісламістів, повідомляє в неділю газета "Едіот Ахронот".

За даними газети, запасів бензину в палестинському анклаві залишається на два-три дні, після чого автомобільний транспорт буде паралізований.

Монопольним постачальником палива в сектор Газа є ізраїльська компанія "Дор-Алон". Зупинивши постачання АЗС, компанія має намір продовжувати постачання палива на єдину в Газі електростанцію.

Ізраїль не відмовляється від постачань в сектор Газа, де живуть понад 1,4 мільйонів людей, електроенергії та питної води. Прагнучи не допустити гуманітарної катастрофи, ізраїльські власті також обіцяють відновити роботу КПП "Карні", який обслуговує основну частину гуманітарних і комерційних вантажів, що надходять у палестинський анклав.

Взаємодія з палестинцями у всіх сферах, включаючи економічну і гуманітарну, досі здійснювалося тільки через пропрезидентські структури.

Ізраїль відмовлявся від будь-яких контактів з ісламістським рухом ХАМАС, який захопив владу в секторі Газа.

РІА "Новости"