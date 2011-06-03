У Росії пожежа на складі боєприпасів, триває евакуація

Від 5 до 10 тисяч вагонів з боєприпасами можуть знаходитися на арсеналі в Удмуртії, де тривають вибухи, повідомляє РІА Новости.

"Місткість арсеналу Міноборони, де продовжують горіти і вибухати сховища снарядів, становить, за попередніми оцінками, від 5 до 10 тисяч вагонів. Це класичні артилерійські снаряди, реактивних снарядів немає", - сказав співрозмовник агентства в місцевій міліції.

Перша інформація про вибухи на артилерійському арсеналі надійшла близько півночі. Вибух стався при вантажних роботах.

За даними ГУ МНС Росії по Удмуртії, вибухам передувала пожежа. Триває евакуація жителів з селища (1,5 кілометра від арсеналу, населення більше 1,2 тисяч) і військового містечка, де живуть працівники арсеналу з сім`ями (1,7 тисячі). На 01.25 мск евакуйовано більше 2 тисяч осіб. Евакуйовані повідомляють, що осколки боєприпасів, що вибухають на арсеналі, розліталися на відстань до двох кілометрів.

Тимчасово перекрито залізничне повідомлення на ділянці Агриз - Іжевськ Горьківської залізниці та рух автотранспорту на ділянці Єлабуга - Іжевськ федеральної траси М7.

Заступник начальника прес-служби ГУ МНС Росії по Удмуртії підтвердила, що на 2.00 мск інформації про потерпілих немає. На місце виїхали десять бригад швидкої допомоги.

Боротьбу з вогнем ведуть більше 200 осіб, задіяні три пожежні потяги і 30 пожежних розрахунків. МНС Росії планує близько 4-ї ранку направити з підмосковного аеродрому два протипожежні літаки Іл-76.