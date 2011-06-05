Оголошено екзит-поли на виборах мера Кишинева

Еа виборах мера Кишинева, що відбулися в неділю, 52,7% голосів набрав нинішній мер молдавської столиці, 32-річний заступник голови Ліберальної партії Дорін Киртоаке, свідчать дані екзит-полу, проведеного Центром соціологічних досліджень CBS AXA на замовлення телекомпанії PublikaTV.

На другому місці представник опозиційної Партії комуністів Ігор Додон з 41% голосів.

На виборах до муніципальної ради кандидати від комуністичної партії набрали 40,3%, Ліберальної - 37,7%, Ліберально-демократичної - 15,4%, Демократичної - 3,1%.

Якщо результати екзит-полу відповідатимуть остаточним підсумкам виборів, то другий тур виборів мера не буде потрібний.