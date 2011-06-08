Обама: США вирішили більшу частину стратегічних завдань в Афганістані

США вирішили більшу частину стратегічних завдань в Афганістані, заявив президент США Барак Обама на записі інтерв`ю кільком телекомпаніям.

"Ми знищили Усаму бен Ладена, розбили "Аль-Каїду", стабілізували ситуацію в більшій частині Афганістану до такого ступеня, що "Талібан" не зможе посилити позиції..., і, таким чином, зараз час визнати, що ми досягли виконання більшої частини завдань місії. Також настав час для афганців узяти на себе відповідальність за ситуацію в країні", - цитує РІА "Новости".

Фрагменти інтерв`ю, що готується до ефіру, були опприлюднені у вівторок.