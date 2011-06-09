Медведєв офіційно скасував зимовий час у Росії

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підписав указ про скасування зимового часу. Про це повідомляє прес-служба Кремля.

Федеральний закон "Про обчислення часу", ухвалений Державною Думою 20 травня 2011 року, був раніше схвалений Радою Федерації. Документ набуде чинності за 60 днів після підписання.

Крім скасування переходу на зимовий час, законом також вводиться поняття "годинної зони" - частини території країни, на якій діє єдиний час, передає Лента.ру. Межі годинних зон формуються з урахуванням меж суб`єктів Російської Федерації, склад територій, що утворюють кожну зону, встановлюється урядом РФ. Крім того, уряд може ухвалити рішення про переведення тієї або іншої території з однієї годинної зони в іншу на підставі запиту від представників місцевої законодавчої і виконавчої влади.

Передбачається, що скасування переходу на зимовий час сприятливо позначиться на стані економіки Росії, а також на здоров`ї громадян. Раніше Д.МЕДВЕДЄВ неодноразово заявляв, що переведення стрілок годинників зв`язане зі стресом і захворюваннями.

Перехід на зимовий час і назад регулярно здійснювався в СРСР і Росії з 1981 року.