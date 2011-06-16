Експерт: краще з росіянами домовлятися, а не судитися

Експерт з енергетичних питань Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ вважає, що Україні не варто звертатися до Стокгольмського арбітражу з приводу газових контрактів, укладених «Газпромом» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року, оскільки для України в цьому випадку виникне багато ризиків.

Про це він заявив в інтерв`ю агентству УНІАН.

Він також висловив сумнів, що чинна влада піде на такий крок.

«До суду, навіть у Стокгольмі, краще справу не доводити. У суді, як правило, переможець виграє справу у свого супротивника. Але обидва програють в очах третіх сторін. А в нашому разі ще й немає гарантії на позитивний результат. Краще з росіянами домовлятися, а не судитися», - відзначив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

«З приводу арбітражу - маловірогідно. Навряд чи наші зважилися б. Якщо цього не сталося у березні – квітні 2010-го, то й тепер, мабуть, не варто очікувати на такий сценарій. Здається, що тут більше ризиків і загроз для нас, ніж шансів. Такого висновку свого часу ми з багатьма фахівцями, зокрема, з юристами, дійшли після істинного вивчення контрактів», - сказав експерт.

Повністю інтерв`ю Б.СОКОЛОВСЬКОГО читайте на сайті «УНІАН-економіка».