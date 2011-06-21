Працівник у Китаї заробляє більше, ніж українець

Середня заробітна плата в Китаї становить близько 3,1 долара за годину, що на 50% більше, ніж офіційно в середньому за годину заробляв минулого місяця громадянин України.

Про це свідчать дані про заробітки в Китаї оприлюднені журналом Time та Державного комітету статистики України.

Time у публікації, присвяченій Китаю, відзначає, що епоха дешевої робочої сили в найбільшій державі на Сході завершується, що змушує підприємців переносити виробництва в інші держави регіону.

„Наші затрати на працівників лише за останні два роки зросли на 50%”, - відзначив виданню один із бізнесменів, який працює в Китаї.

За даними представника офісу Goldman Sachs у Гонконзі, якого цитує журнал, зарплати в Піднебесній за останні десять років в реальному вимірі зростали щороку в середньому на 12%.

Водночас Time зауважує, що китайці значно менше заробляють за громадян розвинутих держав, відзначивши, що, наприклад, у США середня зарплата у 7 разів вища: 22,3 долари за годину.

За даними Держкомстату України, середня заробітна плата в травні склала близько 315 доларів (1$=8 гривень) або 2 долара за годину при 40-годинному робочому тижні.

Низка експертів зауважують, що громадяни України заробляють більше, ніж показує офіційна статистика, оскільки частина виплат проводиться „в конвертах”.