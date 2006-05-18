Польша змінила вимоги до документів на отримання віз

З 1 травня цього року для отримання віз на виїзд до Республіки Польща потрібно додавати до анкет кольорові фотографії розміром 3,5 на 4,5 см, що пов’язано з введенням польським консульствами видачі віз з фотографіями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу у Києві генеральний консул Республіки Польща в Україні Сильвестр ШОСТАК.

На брифінгу також зверталася увага на те, що фотографії мають бути надрукованими на високоякісному папері на світлому фоні, вони мають бути зробленими протягом 6 останніх місяців, що дає можливість ідентифікувати особу.

Також на брифінгу йшлося, що у зв’язку з нерівномірним навантаженням консульських установ та бажанням розвантажити черги і поступовим введенням шенгенських принципів, починаючи з 17 травня українські громадяни можуть отримувати багаторазові польські візи в консульських установах за територіальним принципом, тобто, за постійним місцем проживання громадян.

У зв’язку з візитом до Республіки Польща Папи Римського Бенедикта XVI, який розпочнеться 25 травня, генконсульство РП в Києві віддає перевагу оформленню віз для організованих груп паломників з України, які їдуть на зустріч з Папою.

Як йшлося на брифінгу, індивідуальні відвідувачі очікують отримання віз як правило не більше 3 годин, за умови, що їхні анкети заповнені правильно і подані документи відповідають всім вимогам.

У Генконсульстві уточнили, що щоденно видається близько 500-600 віз. При цьому бажаючі відвідати Польщу громадяни України не мусять мати запрошень – достатньо заповнити анкету. Виняток становлять лише ті громадяни, які мають намір отримати візи для роботи в Польщі. Для цього потрібно мати спеціальний дозвіл польських властей.

Також бажаючі виїхати на навчання в Польщу повинні мати запрошення відповідного польського вузу.