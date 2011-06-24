Польському журналісту в Білорусі світить 3 роки за «образу Лукашенка»

У Білорусі прокурор попросив засудити журналіста польської "Газети Виборчої" Андрія ПОЧОБУТА до 3 років колонії загального режиму, повідомляють "Білоруські новини".

Державний обвинувач Олександр ЮЖИК вважає, що А.ПОЧОБУТ заслуговує такого покарання за образу Президента Білорусі (частина 1 статті 368 КК Білорусі) й наклеп на Президента (частина 1 статті 367 КК Білорусі).

Справу проти А.ПОЧОБУТА було порушено за публікації в "Газеті Виборчій", зокрема за статтю "Лукашенко: Так, я сфальсифікував вибори", а також за записи в його блозі на сайті "Білоруський партизан".

Журналіст не визнає свою провину. За його словами, в своїх статтях він не ображав Президента Олександра ЛУКАШЕНКА. "Мої публікації містять виключно критику. Можливо, критика жорстка, але образ я не допускав", - говорив він у квітні.

А.ПОЧОБУТА затримали в квітні, з тих пір він перебуває під вартою, нагадує Лента.ру. 14 червня Гродненський суд почав розглядати його справу. 24 червня суд оголосив перерву до 28 червня, коли буде заслухано адвокатів журналіста і його останнє слово.