Протестантів у Білорусі просять ставати у чергу до «автозаків»

Організатори акції протесту в Київ. 28 червня. УНІАН. Організатори нової мовчазної акції протесту в Білорусі через соціальні мережі закликають учасників добровільно шикуватися у чергу до міліційних автобусів, плескаючи в долоні і сміючись, повідомляє Газета.Ru.

«Як завжди, у середу, 29 червня, після 19.00 виходимо подихати свіжим повітрям. Як тільки під`їжджає автозак (або міліційний автобус), для того, щоб розпочати затримання, всі, хто не боїться, шикуються у чергу до цього автозаку і починаємо плескати у долоні і сміятися. У мінської міліції просто немає місця для затримання більш ніж 1200 осіб, а на площу вийде набагато більше», – пишуть організатори в Інтернеті.

Таким чином білоруські опозиціонери переймають досвід польського демократичного руху 1980-х років «Солідарність». Тоді під час акцій протесту молоді опозиціонери самі бігли до машин для затриманих і займали там місця, а співробітникам сил правопорядку доводилося їх звідти виганяти.

Як повідомляв УНІАН, за даними правозахисників, за участь в акціях протесту, що проходили в Білорусі 22 червня, було затримано близько 450 осіб (у Мінську, де маніфестації були найчисленнішими, - близько 200). Деяких з них вже звільнено.

Антиурядові акції під загальною назвою "Революція через соціальні мережі" пройшли у кількох десятках населених пунктів (зокрема, в Мінську, Гомелі, Могильові, Бресті і Вітебську). У них взяли участь сотні людей.

Формою вони були аналогічні заходам, що пройшли 8 і 15 червня. Учасники не скандували гасел і не тримали транспарантів. Вони мовчали або висловлювали свій протест проти дій властей (зокрема, проти економічної політики керівництва країни) плескаючи в долоні і свистом.