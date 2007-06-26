Ізраїль обіцяє регулярно переказувати палестинцям гроші

Ізраїльський прем`єр-міністр Ехуд Ольмерт пообіцяв, що його країна регулярно переказуватиме палестинцям кошти, які збирає Ізраїль як мита й податки для палестинської автономії. Про це повідомив офіційний представник єгипетського керівництва Сулейман Аввад.

"Ці гроші підуть на благо всього палестинського народу", - сказав Аввад, підбиваючи підсумки конференції в Шарм Аш-шейху.

За словами Аввада, Ізраїль також зобов`язався сприяти поліпшенню умов життя палестинців, зокрема, прибрати частину блок-постів на Західному березі Іордану, які обмежують пересування мешканців цього району.

Аввад повідомив також, що сторони домовилися про відновлення роботи палестино-ізраїльської комісії та регулярні зустрічі глави ПНА й ізраїльського прем`єра.

"На цих зустрічах обговорюватимуться, зокрема, питання остаточного врегулювання", - сказав він.