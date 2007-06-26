Ізраїль обіцяє регулярно переказувати палестинцям гроші
07:00, 26 червня 2007Світ
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І прибрати частину блок-постів
|Ехуд Ольмерт
"Ці гроші підуть на благо всього палестинського народу", - сказав Аввад, підбиваючи підсумки конференції в Шарм Аш-шейху.
За словами Аввада, Ізраїль також зобов`язався сприяти поліпшенню умов життя палестинців, зокрема, прибрати частину блок-постів на Західному березі Іордану, які обмежують пересування мешканців цього району.
Аввад повідомив також, що сторони домовилися про відновлення роботи палестино-ізраїльської комісії та регулярні зустрічі глави ПНА й ізраїльського прем`єра.
"На цих зустрічах обговорюватимуться, зокрема, питання остаточного врегулювання", - сказав він.
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