НАТО посилило бомбардування у Лівії

НАТО заявляє про посилення авіаударів по військових об`єктах Муаммара КАДДАФІ на заході Лівії.

За інформацією альянсу, за останні декілька днів удари були завдані по 50 військовим об`єктам, розташованим на заході країни. Бої між повстанцями і урядовими силами продовжуються в районі гір Нафуса, передає Бі-Бі-Сі.

З середини лютого в Лівії почалися масові антиурядові демонстрації. Учасники акцій вимагали усунення від влади М.КАДДАФІ, який править країною більш як 40 років. Потім акції протесту переросли у збройне протистояння між урядовими силами і повстанцями.