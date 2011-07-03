Європерспектива для України цього року - малоймовірно, але можливо?

Європейський Союз під час головування Польщі у другій половині поточного року може надати українцям певну перспективу членства в європейській спільноті.

Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловив експерт Інституту міжнародних відносин Варшавського університету Анджей ШЕПТИЦЬКИЙ.

„Це малоймовірно, але можливо”, - сказав він, оцінюючи шанси української влади отримати офіційне визнання європейськими політиками можливість вступу України до ЄС.

А.ШЕПТИЦЬКИЙ зауважив, що Євросоюз після перемоги на президентських виборах Віктора ЯНУКОВИЧА на початку 2010 року став, як не дивно, „поступливішим” у відносинах з Україною, про що, зокрема, свідчить надання Україні торік плану дій із запровадження безвізового режиму.

„Є підозра, що ЄС не хоче втратити Україну, й політика балансування, до якої певною мірою повертається ЯНУКОВИЧ, дає видимі результати”, - сказав експерт.

А.ШЕПТИЦЬКИЙ зазначив, що політичні настої в Євросоюзі щодо подальшого розширення за великим рахунком стали гіршими, ніж були кілька років тому, коли європейські політики також відмовлялися офіційно визнати можливість вступу України до ЄС.

Водночас, на його думку, фактором, який може схилити ЄС в якійсь формі визнати таку можливість, може бути бажання європейців не допустити цілковитого повернення України у сферу впливу Російської Федерації.

„Євросоюз зараз робить ставку більше на пряник, ніж на батіг”, - сказав експерт.

Він зазначив, що офіційне визнання європерспективи для України були б справжнім успіхом і для Польщі, і для України.

Як повідомляв УНІАН, Польща, яка є найактивнішим у Європі лобістом євроінтеграції України, 1 липня розпочала головування у Раді Євросоюзу.

Минулого тижня глава польського МЗС Радослав СІКОРСЬКИЙ заявив про намір польської влади на вересневому саміті «Східного партнерства» добиватися для України певного роду перспективи членства в ЄС.