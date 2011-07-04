В індійському храмі знайшли клад вартістю $22 мільярди

У храмі на півдні Індії знайдено скарб із золотими монетами, коштовними каменями і ювелірними прикрасами загальною вартістю 22 млрд. доларів.

Як повідомляє «Газета.ру», група чиновників з уряду Індії була сформована для того, щоб відкрити останнє з шести сховищ у храмі Шрі Радманабхасвамі.

Сховища храму у місті Трівандрам (штат Керала) були запечатані в XVI столітті більш ніж на 150 років.

Шеф поліції Керали Якоб ПУНООЗЕ повідомив, що відправив додаткову групу поліцейських, щоб охороняти храм, і планує побудувати високотехнологічні системи безпеки для захисту скарбів.