Проти капітанів, які не допомогли пасажирам «Булгарії», порушили справи

У Росії порушили кримінальні справи проти капітанів двох суден, які пройшли повз місце катастрофи й не надали допомогу пасажирам теплохода «Булгарія».

Про це УНІАН повідомили в Слідчому комітеті Росії.

«Порушено кримінальні справи за фактами ненадання допомоги капітанами суден «Арбат» і «Дунайський 66», які пройшли повз місце катастрофи й не надали допомогу пасажирам теплохода «Булгарія», за ст. 270 Кримінального кодексу Російської Федерації», - йдеться в повідомленні.

Крім того, у зв`язку з корабельною аварією теплохода «Булгарія» затримано гендиректора компанії – орендаря судна й співробітника Російського річкового регістру. Проти цих осіб порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 238 Кримінального кодексу Російської Федерації, – надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки, що спричинило через необережність смерть двох і більше осіб. Санкція цієї статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі

Зокрема, встановлено, що ТОВ «Аргорічтур» не мало укладених договорів із екіпажем судна, зокрема договорів страхування. Компанією надавалися послуги, що не відповідають вимогам безпеки життя та здоров`я людей, що спричинило загибель щонайменше 116 осіб.

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації МНС Росії, наразі виявлено тіла 88 загиблих. Із них 19 дітей, 52 жінки, 17 чоловіків.

До бюро судово-медичної експертизи Республіки Татарстан доставлено тіла 65 загиблих (11 чоловіків, 45 жінок, 9 дітей), із них опізнано 53 дорослих і п`ятеро дітей.

Як повідомляв УНІАН, «Булгарія» затонула 10 липня на Куйбишівському водосховищі на території Татарстану за три кілометри від берега. Судно, яке виконувало круїз, вийшло з міста Болгар у напрямку Казані.

Пошуково-рятувальні роботи тривають. У них задіяно 730 осіб, серед яких 176 водолазів.

Сьогодні в Росії оголошено день жалоби за загиблими під час корабельної аварії теплохода «Булгарія».