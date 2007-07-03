Єврокомісія наполягає, що вартість візи для українців не повинна перевищувати 35 євро

Європейська комісія підготувала зміни до Спільної консульської інструкції, якими, зокрема, пропонує країнам-членам, які залучають компанії-посередники до видачі віз, домовлятися з ними таким чином, щоб це не призводило до загального підвищення вартості віз для громадян третіх країн.

Про це в інтерв’ю УНІАН заявив віце-президент Єврокомісії, який відповідає за питання юстиції, свободи та безпеки, Франко ФРАТТІНІ.

“В цих пропозиціях, зокрема, зазначається, що при залученні аутсорсингових компаній загальна сума зборів із громадян за консульські послуги з обробки запитів та за послуги компанії-посередника не повинна перевищувати суму зборів, встановлену в Додатку 12, тобто для України, загальна вартість зборів не повинна перевищувати 35 євро”, - сказав він.

За його словами, зараз ці пропозиції обговорюються в Раді ЄС та Європарламенті.

Віце-президент Єврокомісії зазначив, що нові пропозиції були розроблені з метою покращити організацію видачі віз, враховуючи наміри ЄС перейти до збирання біометричних даних при видачі віз.

За його словами, у пропозиціях також наголошується, що незважаючи на те, чи оброблятимуться візові запити безпосередньо консульськими установами, чи за допомогою посередницьких компаній, має бути забезпечений захист персональних даних громадян, що подають заявки на отримання віз.

Як повідомляв УНІАН, з 1 березня посольства Бельгії і Нідерландів почали прийом документів на видачу віз від українців через спеціальний Центр обробки візових запитів, створений фірмою VFS. Вартість послуги в центрі - 170 грн. (приблизно 25 євро). Крім того, громадяни повинні сплатити вартість візи - 35 євро. Всю оплату потрібно здійснювати в Центрі обробки візових запитів. Посольство Німеччини також заявило про те, що призначатиме час для першої зустрічі за посередництва компанії VFS. Вартість послуги - 5 євро плюс вартість візи - 35 євро.

2 березня Надзвичайний та Повноважний посол Франції в Україні Жан-Поль ВЕЗІАН заявив, що Франція та Італія також розглядають можливість співпраці з компанією VFS для видачі віз українським громадянам.

Згідно з наданими посольствами зазначених країн відомостями, компанія VFS співпрацює з 46 посольствами держав-членів ЄС у 18 країнах світу, в тому числі з представництвами Бельгії, Нідерландів та Великої Британії в Москві.

18 червня Україна та ЄС підписали угоду про полегшення візового режиму, якою встановлено, що максимальна вартість віз не повинна перевищувати 35 євро. Того ж дня під час засідання Ради співробітництва Україна-ЄС у Люксембургу українській МЗС оприлюднив заяву, в якій висловив побажання щодо уніфікації переліку документів, які необхідно подавати у консульства для отримання віз, а також, щодо діяльності посередників та неприпустимості реального підвищення вартості віз через використання посольствами окремих країн-членів ЄС посередницьких компаній.