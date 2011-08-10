Англійській поліції вперше дозволили застосувати водяні гармати

Британській поліції дозволено застосування брандспойтів для розгону учасників вуличних безладів. Про це, як повідомляє Sky News, 10 серпня заявив прем`єр-міністр країни Девід КЕМЕРОН.

Прем`єр також пообіцяв надати поліцейським доступ до "будь-яких засобів", які можуть знадобитися їм для протистояння погромникам, передає Лента.ру.

Водяні гармати зможуть надійти в розпорядження поліції впродовж найближчих 24 годин. "Зараз потреби в них немає, проте ми вжили заходів, щоб забезпечити доступ до них у разі потреби", - цитує Д.КЕМЕРОНА Agence France-Presse.

Брандспойти застосовуються поліцією багатьох країн для протидії масовим вуличним виступам, проте, відзначає AFP, вони ніколи не використовувалися у Великій Британії.

Вуличні безлади в англійських містах почалися в ніч на 7 серпня. Приводом до виступів стала загибель місцевого жителя Марка Даггана, імовірно застреленого поліцейськими. З тих пір випадки погромів, грабежів, нападів і мародерства були зафіксовані в багатьох найбільших містах: Лондоні, Манчестері, Ліверпулі, Бірмінгемі, Ноттінгемі, Лідсі, Брістолі та інших.

Лише у столиці за час погромів було арештовано 768 чоловік. 126 із них вже пред`явлені звинувачення. В інших містах Англії, де безлади почалися пізніше, затримано кілька сотень чоловік. Жертвами вуличних заворушень стали, за останніми даними, четверо осіб. Кількість потерпілих обчислюється сотнями.