Україна може надати полігони білоруським військовим

15 серпня розпочався робочий візит української військової делегації на чолі з командувачем Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенантом Сергієм ОНИЩЕНКОМ до Республіки Білорусь.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та зв’язків із засобами масової інформації Міністерства оборони України, метою даного візиту є обмін досвідом у сфері розбудови Військово-повітряних сил та Повітряних сил обох держав.

За словами начальника відділу міжнародного військового співробітництва Командування Повітряних сил ЗСУ полковника Олександра БУБНОВСЬКОГО, в ході візиту сторони обговорять питання щодо стану і перспектив розвитку двостороннього військового співробітництва, можливостей проведення трьохстороннього українсько-білорусько-російського навчання чергових сил з протиповітряної оборони в цьому році, а також використання полігонів ЗСУ України в інтересах ЗС Білорусі.

Візит триватиме по 17 серпня.