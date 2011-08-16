Путін і Медведєв разом гуляли по Волзі
23:15, 16 серпня 2011Світ
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І по берегу, і по воді, і попід водою
Президент Росії Дмитро Медведэв і прем`єр Володимир Путін прогулялися берегом Волги і порибалили на спінінг в Астраханській області, повідомляє прес-служба Кремля.
Вони також ознайомилися з підводним світом Волги і зробили під водою кілька фотознімків.
Крім того, президент і прем`єр пройшли Волгою на катері. Прес-служба наголошує, що обидва мають права на управління цим видом річкового транспорту.
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