Путін і Медведєв разом гуляли по Волзі

23:15, 16 серпня 2011
Світ
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І по берегу, і по воді, і попід водою

Президент Росії Дмитро Медведэв і прем`єр Володимир Путін прогулялися берегом Волги і порибалили на спінінг в Астраханській області, повідомляє прес-служба Кремля.

Вони також ознайомилися з підводним світом Волги і зробили під водою кілька фотознімків.

Крім того, президент і прем`єр пройшли Волгою на катері. Прес-служба наголошує, що обидва мають права на управління цим видом річкового транспорту.

 

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