Путін і Медведєв разом гуляли по Волзі

Президент Росії Дмитро Медведэв і прем`єр Володимир Путін прогулялися берегом Волги і порибалили на спінінг в Астраханській області, повідомляє прес-служба Кремля.

Вони також ознайомилися з підводним світом Волги і зробили під водою кілька фотознімків.

Крім того, президент і прем`єр пройшли Волгою на катері. Прес-служба наголошує, що обидва мають права на управління цим видом річкового транспорту.