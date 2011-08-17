Тимошенко запросили у Польщу на щорічний Економічний форум

Лідера партії «Батьківщина» Юлію ТИМОШЕНКО запросили взяти участь у щорічному Економічному форумі, що відбудеться у Польщі 7-9 вересня 2011 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», відповідне запрошення надіслав голова Програмної ради Економічного форуму Зігмунт БЕРДИХОВСЬКИЙ.

«Форум протягом багатьох років є важливою платформою для обміну ідеями, досвідом, а також місцем зустрічі політичної, культурної, наукової і бізнес еліти», - йдеться у листі.

Ю.ТИМОШЕНКО запрошують взяти участь у пленарній сесії форуму разом з Президентом Європарламенту Єжи БУЗЕКОМ.

Тема цьогорічного XXI Економічного форуму, який організовує Інститут Східноєвропейських досліджень, «Європейські дилеми: партнерство чи суперництво?».

Організатори очікують близько 2 тис. учасників з Європи, Азії, США і країн Близького Сходу.