Тимошенко запросили у Польщу на щорічний Економічний форум
Для обміну ідеями, досвідом
Лідера партії «Батьківщина» Юлію ТИМОШЕНКО запросили взяти участь у щорічному Економічному форумі, що відбудеться у Польщі 7-9 вересня 2011 року.
Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», відповідне запрошення надіслав голова Програмної ради Економічного форуму Зігмунт БЕРДИХОВСЬКИЙ.
«Форум протягом багатьох років є важливою платформою для обміну ідеями, досвідом, а також місцем зустрічі політичної, культурної, наукової і бізнес еліти», - йдеться у листі.
Ю.ТИМОШЕНКО запрошують взяти участь у пленарній сесії форуму разом з Президентом Європарламенту Єжи БУЗЕКОМ.
Тема цьогорічного XXI Економічного форуму, який організовує Інститут Східноєвропейських досліджень, «Європейські дилеми: партнерство чи суперництво?».
Організатори очікують близько 2 тис. учасників з Європи, Азії, США і країн Близького Сходу.