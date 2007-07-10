Евакуйовані з сектора Газа українці вилетять прямим рейсом на Київ

Евакуйовані з сектора Газу 22 громадянина Росії та СНД проходять реєстрацію для вильоту до Москви на борту літака МНС, повідомив РІА "Новости" по телефону радник посольства РФ в Йорданії Айдар Аганін. "До Москви вилетять 15 громадян Росії, три громадяни Казахстану і чотири громадяни Білорусії", - сказав дипломат.

Спочатку планувалося, що літак МНС забере 156 громадян РФ і СНД, проте через відмову багатьох з них від евакуації з особистих мотивів загальна кількість готових до вильоту значно скоротилася.

Палестино-ізраїльський кордон перетнули вчора 37 осіб - 20 громадян РФ, десять - України, троє - Казахстану, троє - Білорусії і один палестинець, що має білоруські проїзні документи.

"До Москви вилетять тільки 22 особи, оскільки одна сім`я вирішила залишитися, а десять громадян України вилетять сьогодні до Києва рейсовим літаком", - сказав співробітник посольства.