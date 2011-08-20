Лівія може відновити видобуток нафти за три тижні

Лівійські повстанці протягом трьох тижнів можуть відновити видобуток нафти на двох великих родовищах на сході країни для усунення перебоїв у постачаннях палива та можливого відновлення експорту нафтопродуктів на світовий ринок. Як передає Reuters, таку заяву зробив представник Arabian Gulf Oil Company (компанія-оператор проектів на родовищах Месла і Сарір) Абджельджаліл Маюф.

"Ми відновимо роботу, щойно зможемо забезпечити належний рівень безпеки. На це може піти до трьох тижнів", - пояснив він.

Лівія - третій за величиною виробник нафти в Африці. Добовий видобуток до початку громадянської війни становив 1,6 млн. барр. Потенційний добовий видобуток на родовищах Месла і Сарір становить близько 250 тис. барр., або 16,6% об`єму нафтовидобутку в Лівії до початку збройного конфлікту, зазначає РосБізнесКонсалтинг.